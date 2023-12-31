«Потребитель не почувствует изменений» - Богданов рассказал, что будет с ценами в Беларуси после корректировки госрегулирования

Опубликовано: 31.12.2023 07:41 , Обновлено: 31.12.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов 30 декабря прокомментировал одобренные Советом министров нововведения в госрегулировании цен. Он заверил белорусов, что "потребитель даже не почувствует особых изменений в цене", и пообещал, что ежемесячные повышения цены на сезонные товары в денежном выражении "будут "весить" незначительно - всего несколько копеек".

Как пояснил Богданов, постановление Совмина №713, которым в 2022 году было введено госрегулирование цен в Беларуси, в очредной раз скорректировали для того, чтобы “минимизировать или исключить хождение по соответствующим госорганам за согласованием повышения цены”.

“Вводится предельный шаг роста цены на регулируемые товары в размере 0,3% ежемесячно. То есть если решили повышать цену не более чем на 0,3%, никуда не надо ходить согласовывать. Если в исключительных случаях не будет хватать этого предела, то можно с хорошим экономическим обоснованием прийти в госорган и согласовать больший шаг повышения цены”, - рассказал глава МАРТ. Он подчеркнул, что “это будут редкие случаи”, связанные главным образом с “внештатными ситуациями” и по решению ведомства их можно будет отменить.

Усиление ценового регулирования на сезонные товары Богданов обосновал желанием “исключить хаотичный рост цен в межсезонный период”, сообщило издание sb.by.

“Никакого ажиотажа нет”

Кроме того, Богданов сообщил, что в перечень товаров, цены на которые будет регулировать государство, дополнительно внесут некоторые виды молочной продукции, морозильников, автомобильных запчастей, сообщило госагентство БелТА. При этом он заверил, что и производители, и торговля заранее знали о готовящихся нововведениях, поэтому “никакого ажиотажа нет” и “все работают в штатном режиме”.

Руководитель МАРТ пояснил, что для них предусмотрены переходные периоды (новые правила госрегулирования цен должны заработать с 1 января):

с 1 января 2024 года устанавливать цены в соответствии с новой редакцией постановления №713 обязаны на новые поступления товаров,

до 16 января 2024 года торговля и поставщики должны привести в соответствие с новыми правилами цены на остатки товаров, регулирование которых впервые вводится постановлением №713 (4),

до 9 января 2024 года - на иные остатки товаров.

Напомним, Совет министров Беларуси одобрил новую редакцию своего постановления №713, изменив систему госрегулирования цен на некоторые потребительские товары, в том числе продукты питания, и разрешив увеличивать цены не более чем на 0,3% каждый месяц (относительно отпускной цены в предыдущем месяце).

Совмин разрешил повышать цены на некоторые продукты до 0,3% ежемесячно. Что ещё изменили в госрегулировании с 1 января?

Ранее Телеграф рассказывал, что министр антимонопольного регулирования и торговли ещё 24 декабря в эфире гостелеканала ОНТ дал обещание белорусам по поводу роста цен в 2024 года. Тогда ему задали прямой вопрос о том, вырастут ли цены сильно в следующем году.

«Это уже просто смешно» — Глава МАРТ Богданов дал обещание белорусам на 2024 год насчёт цен