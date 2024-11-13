В МАРТ объяснили, кто должен платить за упаковку свежих овощей и фруктов. Как отразится на цене в магазинах?

Опубликовано: 13.11.2024 12:15 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) объяснило нюансы новой Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен и тарифов, которая коснулась, в частности, некоторых популярных видов свежих овощей и фруктов. В ведомстве рассказали, ждать ли белорусам в связи с этим повышения цен в магазинах на эти продукты.

В МАРТ объяснили, что изменения инструкции коснулись тех товаров, максимальные цены на которые регулируются государством. Сейчас в это список включены:

свежий картофель (за исключением мытого);

свежая белокочанная капуста;

свежая морковь (за исключением мытой);

свежая столовая свекла (за исключением мытой);

лук репчатый;

свежие яблоки;

свежие огурцы.

Продавцы, устанавливая цены на эти виды свежих овощей и яблок, теперь могут заложить в цену свои расходы на упаковку, упаковочные материалы и тару, но только по цене их приобретения. Расходы по доставке могут включать в том числе и услуги сторонних организаций.

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Однако, в МАРТ подчеркнули, что даже с учётом этих расходов на доставку и фасовку продавцы обязаны будут вписываться в определённые ведомством пределы максимальных розничных (и оптовых) цен на данную продукцию. Таким образом, продавцы не имеют права поднять цены выше того уровня, который ранее был утверждён правительством.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие предельные максимальные отпускные цены (то есть отпускные цены предприятия-изготовителя) установил в середине октября этого года Совет министров. Речь идёт о семи категориях свежих овощей и фруктов, которые будут действовать с 21 октября 2024 года по май 2025 года. Правительство также прописало предельные максимальные розничные цены (то есть отпускные цены оптовых предприятий), которые будут действовать с 29 октября 2024 года по май 2025 года.

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