МАРТ Беларуси разрешил переложить на покупателей расходы на упаковку ещё одной категории товаров
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) изменило Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен и тарифов. Ведомство разрешило включать расходы на транспортную упаковку и тару для перевозки для ещё одной категории товаров, а именно - товаров, максимальные цены на которые регулируются государством.
В ведомственном постановлении №65, текст которого официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 12 ноября, указано, что для этой категории товаров расходы на транспортную упаковку и тару, используемые при их перевозке товаров, продавцы имеют право заложить в конечную цену товара.
Однако здесь есть важная оговорка: переложить эту статью расходов на покупателей можно лишь по цене приобретения этой упаковки и тары.
Раньше эти расходы обязаны были брать на себя сторонние организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются доставкой товаров.
Ранее Telegraf.news рассказал, что продавцам разрешили включать в цену товаров оплату услуг сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей по доставке товаров на остальные виды товаров ещё прошлой осенью.
МАРТ разрешил продавцам включать доставку в цену товаров
Тогда к этой категории разрешили относить следующие расходы, связанные с доставкой товаров:
- зарплата работников, которые осуществляют доставку товаров (с отчислениями на социальные нужды),
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов,
- расходы на электрическую энергию, используемую для зарядки электромобилей,
- амортизационные отчисления стоимости транспортных средств,
- расходы на техобслуживание транспорта,
- расходы на обязательное страхование транспортных средств, транспортный налог,
- расходы на аренду или лизинг транспорта,
- расходы на оплату за проезд по платным дорогам.