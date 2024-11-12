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МАРТ Беларуси разрешил переложить на покупателей расходы на упаковку ещё одной категории товаров

МАРТ Беларуси разрешил переложить на покупателей расходы на упаковку ещё одной категории товаров
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) изменило Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен и тарифов. Ведомство разрешило включать расходы на транспортную упаковку и тару для перевозки для ещё одной категории товаров, а именно - товаров, максимальные цены на которые регулируются государством.

В ведомственном постановлении №65, текст которого официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 12 ноября, указано, что для этой категории товаров расходы на транспортную упаковку и тару, используемые при их перевозке товаров, продавцы имеют право заложить в конечную цену товара.

Однако здесь есть важная оговорка: переложить эту статью расходов на покупателей можно лишь по цене приобретения этой упаковки и тары.

Раньше эти расходы обязаны были брать на себя сторонние организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются доставкой товаров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что продавцам разрешили включать в цену товаров оплату услуг сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей по доставке товаров на остальные виды товаров ещё прошлой осенью.

МАРТ разрешил продавцам включать доставку в цену товаров

Тогда к этой категории разрешили относить следующие расходы, связанные с доставкой товаров:

  • зарплата работников, которые осуществляют доставку товаров (с отчислениями на социальные нужды),
  • расходы на приобретение горюче-смазочных материалов,
  • расходы на электрическую энергию, используемую для зарядки электромобилей,
  • амортизационные отчисления стоимости транспортных средств,
  • расходы на техобслуживание транспорта,
  • расходы на обязательное страхование транспортных средств, транспортный налог,
  • расходы на аренду или лизинг транспорта,
  • расходы на оплату за проезд по платным дорогам.
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