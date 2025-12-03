В магазине Минска нашли продукт по 40 тысяч рублей за кило. Подешевел?

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Опубликовано: 03.12.2025 15:03 , Обновлено: 03.12.2025

В одном из столичных магазинов на днях покупатели заметили продукт, килограмм которого стоит почти 40 тысяч рублей. Примечательно, что эта цена - отнюдь не рекордная для данного продукта, по сравнению с прошлым годом он даже подешевел.

Очередной шокирующий для посетителей продуктового магазина ценник заметили журналисты портала Blizko.by в магазине Plein de Grâce в столичном торговом центре «Титан». Речь о шафране, который считается одной из самых дорогостоящих специй в мире.

Коробочка этой восточной специи, привезённой из Испании, весом всего в 1 грамм оценена в 39,99 рубля (то есть в 39 990 рублей за кило). В лучших традициях маркетинга, покупателям предлагают сэкономить, взяв тот же продукт в большем объёме: за коробочку в 4 грамм просят уже 99,99 рубля, то есть для “оптовых” покупателей восточная специя обойдётся “всего” в 24 998 рублей.

Несмотря на то, что цена за кило в любом случае выходит заоблачной и больше под стать автосалону, чем продуктовому магазину, как оказалось, это далеко не рекорд. Так, в прошлом году в другом торговом центре покупатели заметили иранский шафран от другого производителя по ещё более заоблачной цене - 52 тысячи рублей.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что очень высокая цена на шафран связана с чрезвычайно трудоёмким процессом сбора урожая: каждый цветок шафранового крокуса даёт всего три рыльца пряности, и их всегда собирают вручную. Для получения одного килограмма требуется до 150 000 цветков, именно поэтому шафран продают буквально граммами. Но никто не мешает вам попробовать вырастить шафран прямо у себя дома и без баснословных материальных вложений опробовать эту кулинарную пряность в деле.

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