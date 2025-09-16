Как белорусам вырастить самую дорогую пряность в мире? Если посадите сейчас, урожай соберете уже в ноябре

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Опубликовано: 16.09.2025 13:36 , Обновлено: 16.09.2025

Шафран — пряность, обладающая неповторимым ароматом, насыщенным цветом и, что немаловажно, очень высокой ценой. Это связано с чрезвычайно трудоёмким процессом сбора урожая: каждый цветок шафранового крокуса даёт всего три рыльца пряности, и их всегда собирают вручную. Стоит ли вообще тратить эти усилия? Попробуйте вырастить его дома и убедитесь сами, насколько это чудесная пряность.

Зачем нужен шафран?

Шафран – это рыльце цветка шафрана посевного (Crocus sativus), который называют также шафрановым или осенним крокусом. Каждый цветок образует три длинные красные нити, которые после высыхания становятся пряностью.

В кулинарии его используют как краситель и пряность. Он придаёт блюдам характерный золотисто-жёлтый цвет, а его вкус иногда описывают как слегка землистый, цветочный и слегка горьковатый. Он хорошо сочетается с рисом, супами, мясными блюдами и молочными десертами. Достаточно совсем чуть-чуть — несколько ниточек могут преобразить вкус целого блюда.

Выращивание шафрана в саду и в горшке

Хотя шафран ассоциируется с крупными плантациями в Испании или Иране, его также можно успешно выращивать в домашнем саду или в горшке на балконе. Просто посадите луковицы в сентябре, и уже в ноябре вы сможете насладиться первым, пусть и скромным, урожаем.

[inf]Однако стоит знать, что согласно некоторым источникам, на выращивание шафрана может потребоваться больше времени, иногда даже годы.[/inf]

Белорусы могут купить луковицы шафрана посевного на популярных маркетплейсах. Сейчас 3 штуки продают за 11-15 рублей.

Выращивать шафрановый крокус несложно. Важно создать правильные условия и избегать избытка влаги, который представляет для него наибольшую опасность.

Отметим, что выращивание в домашних условиях не даст большого количества этой пряности. Несколько горшков дадут лишь небольшое количество, которого хватит, чтобы придать уникальный вкус нескольким блюдам в течение года. Если вы хотите получить более богатый урожай, посадите десятки, а то и сотни луковиц.

Посадка луковиц

Дата: Лучшее время для посадки — конец августа и сентябрь.

Глубина: луковицы размещают на расстоянии 8–10 см.

Расстояние: В земле лучше всего оставлять между растениями расстояние 10 см. В горшках можно сажать их немного гуще.

Позиция

В саду: солнечное место, лёгкая, хорошо дренированная почва. На тяжёлых почвах стоит подготовить приподнятую грядку из смеси земли и песка.

В горшке: контейнер должен быть глубиной не менее 20 см и иметь дренажные отверстия. В качестве субстрата хорошо подходит почвенная смесь с песком или перлитом.

Уход

Полив: умеренный, в идеале, когда почва просохнет на глубину нескольких сантиметров. Избыток воды может привести к загниванию луковиц.

Удобрение: достаточно подкормить растения один раз в сезон удобрением с преобладанием фосфора.

Зимовка: крокус морозостоек в грунте, но горшки лучше перенести в защищенное место, например, на прохладную веранду или в неотапливаемую теплицу.

Сбор и хранение шафрана

Первые цветы обычно появляются во второй половине октября и в ноябре. Именно тогда наступает самый важный момент — сбор урожая.

Как собирать?

Цветы лучше всего собирать утром, когда они полностью распустились.

Аккуратно удалите три красных рыльца с каждого цветка. Это можно сделать пинцетом или пальцами. Собранные нити раскладывают на бумаге в проветриваемом сухом месте до тех пор, пока они не высохнут и не станут ломкими.

Как хранить?

Высушенные собранные плоды следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от света и влаги. Шафран сохраняет свой лучший аромат около года.

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