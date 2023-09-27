Белорусам продлили на полгода лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы в 1000 евро

Опубликовано: 27.09.2023 07:44 , Обновлено: 27.09.2023

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить ещё на полгода действие установленных лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа. Лимит в 1000 евро будет действовать как минимум до 1 апреля 2024 года. Об этом 26 сентября сообщили в Министерстве экономики Беларуси.

Вопрос о беспошлинном ввозе товаров из-за границы обсуждался на заседании Совета ЕЭК, сообщили в Минэкономики. По заявлению пресс-службы ведомства, у сторон, участвовавших в обсуждении, возникли “принципиальные разногласия” по проекту Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС на период до 2030 и 2045 годов. Однако, по крайней мере часть из них в ходе переговоров удалось разрешить.

Так, стороны договорились до 1 апреля 2024 года не изменять действующие нормы беспошлинного ввоза товаров. Как прежде, в Беларусь разрешено будет ввозить без уплаты дополнительных пошлин товар на сумму до 1000 евро. Это касается как ввоза наземным транспортом, в пешем порядке, а также почтовой пересылки.

[info_b]Действующий беспошлинный лимит на ввоз товаров из-за рубежа страны Евразийского экономического союза ввели в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. Если превысить лимиты, то нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм превышения. Если лететь самолетом, то беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа составляют 10 000 евро и 50 килограмм. [/info_b]

Напомним, 22 июля вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии, освобождающее от уплаты таможенных пошлин физлиц, ввозящих на территорию ЕАЭС авто для личного пользования. В Государственном таможенном комитете РБ (ГТК) разъяснили, кто может ввозить в Беларусь машины без пошлин.

В Беларусь разрешили ввозить авто без пошлин. Но не всем