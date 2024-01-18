В ГТК предупредили белорусов о "временно недоступных услугах". Что случилось?

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Опубликовано: 18.01.2024 08:34 , Обновлено: 19.01.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси предупредил о временной недоступности электронных услуг подтверждения фактического вывоза товаров через границу. Воспользоваться данной услугой нельзя будет 18 января 2024 года с 08:00 до 11:00.

Как сообщила пресс-служба белорусского таможенного ведомства, виной всему плановые “регламентные работы по обслуживанию информационных систем таможенных органов”, которые будут проводиться в этот промежуток времени.

В ГТК пояснили, что коснётся это в первую очередь “участников внешнеэкономической деятельности”.

Ранее Телеграф сообщал, что пограничная служба ФСБ России решила пропускать грузовые автомобили с водителями из стран-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) через один единственный пункт пропуска — “Езерище” (с белорусской стороны) — “Лобок” (с российской стороны).

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Перед этим белорусская таможня сообщила, что на границе с Россией «фиксируются случаи возвратов большегрузов». Речь шла о случаях, когда водители этих фур являлись гражданами третьих стран.

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