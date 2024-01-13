ФСБ России решило пропускать фуры из стран ЕАЭС в Беларусь только через один КПП

Опубликовано: 13.01.2024 14:55 , Обновлено: 15.11.2024

Пограничная служба ФСБ России решила пропускать грузовые автомобили с водителями из стран-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) через один единственный пункт пропуска - "Езерище" (с белорусской стороны) - "Лобок" (с российской стороны). Об этом 13 января сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Как сообщила пресс-служба белорусского таможенного ведомства, пропуск исключительно через участок белорусско-российской границы “Езерище-Лобок” начали осуществлять с 18:00 12 января 2024 года.

В ГТК подчеркнули, что таможенное законодательство Евразийского экономического союза допускает совершение “операций, связанных с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций или перецепки”.

Накануне ГТК Беларуси также сообщил, что на границе с Россией “фиксируются случаи возвратов большегрузов”. Речь шла о случаях, когда водители этих фур являлись гражданами третьих стран.

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Ранее Телеграф также сообщил, что министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев обвинил Беларусь в создании “технического барьера” на границе и “воспрепятствовании” перевозке грузов, из-за чего казахстанским грузовикам приходится простаивать в очередях на границе Беларуси с Евросоюзом по несколько суток. Если проблема не будет решена, он пригрозил официально обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

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