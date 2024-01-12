ФСБ России начала разворачивать транспортные средства на границе с Беларусью. Кого коснется?
Белорусская таможня сообщила, что на белорусско-российском участке границы фиксирует случаи возвратов транспортных средств международной перевозки. И пояснила, какого именно транспорта это касается.
По информации таможенных органов, российская сторона возвращает транспорт под управлением водителей – граждан третьих стран. Граждан Беларуси и России это не касается.
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«Возврат осуществляется Пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию», сообщили белорусские таможенники. И уточнили, что «со стороны таможенных органов Республики Беларусь перевозчикам будет оказано необходимое содействие».
Ранее Телеграф писал, как в Государственном Таможенном Комитете Беларуси рассказали, что белорусы обязаны при провозе бутылок с алкоголем выше нормы оплатить пошлину. И на примере рома Bacardi показали, во сколько это обойдется.
В ГТК рассказали, сколько белорусам придется доплатить на границе за бутылки элитного алкоголя