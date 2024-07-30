В говядине - кишечная палочка, в твороге – дрожжи. Россельхознадзор взял под усиленный контроль продукцию 4 белорусских предприятий

Опубликовано: 30.07.2024 14:10 , Обновлено: 30.07.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела "временные ограничения" на ввоз на территорию страны продукции одного белорусского предприятия из-за претензий к качеству. Продукцию ещё четырёх белорусских предприятий взяли под "усиленный лабораторный контроль". Посмотрели, каких белорусских производителей мяса и молочки уличили в нарушениях российские проверяющие.

Согласно информации, опубликованнойна официальном сайте Россельхознадзора, с 26 июля ведомство потребовало от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию следующих четырёх предприятий:

Белорусской национальной биотехнологической корпорации – из-за превышения количества генномодифицированной сои в комбикорме для лососевых рыб;

Волковысского мясокомбината – из-за обнаруженных бактерий группы кишечной палочки в говядине;

ОАО “Милкавита” – из-за бактерий группы кишечной палочки в кефире;

ОАО “Смолевичи Бройлер” – из-за обнаруженного клопидола в мясе птицы и субпродуктах (сердце) птицы.

[info_b]Клопидол относится к группе кокцидиостатических препаратов, которые подавляет жизнедеятельность колоний патогенных бактерий в организме домашней птицы. Его содержание не допускается техрегламентом Таможенного союза даже в остаточных количествах. Для человека клопидол опасен, впрочем, лишь в больших концентрациях - как любой противопаразитарный препарат, со временем он может вызвать дисбактериоз, аллергию и привести к снижению иммунитета.[/info_b]

Одновременно с этим российские контрольные службы временно приостановили поставки продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината. В твороге этого производителя, как заявили в Россельхознадзоре, не в первый раз обнаружили дрожжи. В связи с повторным нарушением российское ведомство решило сменило статус для продукции этой компании на “временно ограниченно”, что будет распространяться на поставки с 30 июля.

[info_b]Отметим, что дрожжи в молочной продукции — явление нормальное и производители лишь обязаны соблюдать требования по их количественному содержанию.[/info_b]

Между тем, в Россельхознадзоре сообщили о возобновлении поставок продукции Березинского производственного участка филиала “Здравушка-милк” Слуцкого сыродельного комбината, ввоз которой ограничивали в начале месяца из-за увеличенного количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в сухой молочной продукции. Официальный статус продукции этой компании в реестре изменили с 30 июля, хоть и оставили под “усиленным лабораторным контролем”.

Белорусские службы, ответственные за надзор за качеством продуктов, пока не комментировали запрет Россельхознадзора.

Россельхознадзор ограничил поставки четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Что запретного нашли?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что продукция некоторых из указанных выше белорусских компаний ранее уже попадали под прицел проверяющих Россельхознадзора. Так, в прошлом году в продукции ОАО «Смолевичи Бройлер» Россельхознадзор, согласно их заявлениям, уже находил потенциально опасные листерии, а в продукции филиалов Слуцкого сыродельного комбината - всё те же бактерии группы кишечных палочек.

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