Головченко пообещал ускориться к 1 марта 2023 года, чтобы удешевить древесину для белорусов

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Опубликовано: 28.09.2022 16:31 , Обновлено: 03.10.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отреагировал спустя более чем две недели на требование Александра Лукашенко выработать решения для удешевления строительной древесины для белорусов.

“Президент поставил задачу ускорить выполнение этого поручения. Сегодня надо выработать соответствующее решение”, - заявил Роман Головченко на видео, размещённом пресс-службой Совмина Беларуси 28 сентябр. Глава правительства пообещал, что свои предложения оно внесёт до 1 марта 2023 года.

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В свою очередь, чиновники в правительстве сообщили, что уже видят возможности, чтобы снизить цены на строительную древесину для тех белорусов, кто хочет построить дом или арендное жилье.

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Так, министр лесного хозяйства Александр Кулик признался, что Роман Головченко поручил срочно найти площади и начать “массированно” продавать “основные элементы” конструкций населению. При этом, Александр Кулик заявил, что должны “ужаться все”, ведь сельский дом не состоит из одной древесины. Удешевлять ое хочет и цемент, и шифер. При этом речь идёт о типовых проектах домов.

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А вот министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пошел дальше и предожил удешевить ещё кирпичи и блоки. “Сегодня есть резервы, чтобы удешевить стоимость строительства жилья в сельской местности”, - передает пресс-служба правительства его слова.

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“Месяц прошел - тишина”

Ранее, 9 сентября, Александр Лукашенко возмутился, что чиновники не торопятся выполнять его указания. Например, связанные с идеей уделшевления древесины.

“Об этом сказал и в правительстве. Месяц прошел - тишина. Уже должны были на столе лежать не просто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать”, - заявил он.

“Я просто привожу пример: когда идея подается президентом и ее надо быстро реализовывать - тишина”, - сказал Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил 18 августа во время визита в Гродненскую область, что жилищный вопрос на селе надо решать за счёт дешёвой древесины. По его словам, людям в деревне важно наличие домов, “чтобы и помыться”, и для комфортного проживания. А зарплата у крестьян должна зависеть от них самих. А потом предложил идею, как обеспечить жильем белорусов на селе за счёт их же усилий и денег.

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