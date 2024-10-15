«Это не те, что на улице валяются?» - В гомельском магазине заметили каштаны в 22 раза дороже картошки

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Опубликовано: 15.10.2024 14:46 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали видео, в котором показали ценник на каштаны в гомельском магазине - 32,36 рубля за кило. Комментаторы стали интересоваться, не те ли это каштаны, которые хорошо всем знакомы.

“Каштаны в 10 раз дороже картошки”, - отметила под видео автор ролика. Конечно, это не те каштаны, что белорусы видят на улицах. Это съедобные, растущие на деревьях в Америке, Европе, Африке, Юго-Восточной Азии, Крыму и Закавказье.

Каштаны в гомельском магазине - из России.

“Это не те, наверное, что на улице валяются?” - не теряла надежду одна комментаторша.

“Всем бизнесменам: это не конский каштан, который высаживают у нас вдоль дорог. Это каштан посевной”, - пояснил другой.

Кто-то интересовался, чем съедобные каштаны отличаются от обычных. “Эти сладенькие. Немножко на картошку похожи”, - ответила автор.

“Ох, этот вкус… Орехово-картофельный”, - поделился другой.

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К слову, искать съедобные каштаны можно в белорусских интернет-магазинах. Но, как указано на сайте Edostavka и магазина Green, пока в наличии этого продукта нет.

Сравним с ценой на картошку, к примеру, в Edostavka. Так, кило белорусского картофеля урожая 2024 года там стоит 1,45 рубля. То есть этот овощ дешевле в 22 раза.

Скриншот: edostavka.by

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска в магазине торговой сети “Евроопт” возмутилась высокой цене на свежую зелень. Девушка показала ценники на видео в TikTok, однако большинство пользователей ее мнение не разделили.

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