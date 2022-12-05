В ФПБ рассказали, почему косметика в белорусских магазинах выросла «в разы» или пропала

Опубликовано: 05.12.2022 09:11 , Обновлено: 05.12.2022

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Елена Манкевич рассказала, почему с прилавков магазинов или исчезли некоторые непродовольственные товары, или цены на них выросли в несколько раз.

Речь идет про косметику, бытовую химию, а также средства личной гигиены.

«К сожалению, широкой линейки, как это было раньше, на прилавках магазинов нет. По ряду позиций импортного производства цены выросли в разы», — заявила Манкевич.

И привела пример, что лак и пенки для укладки волос раньше стоили 5-7 рублей, а сегодня — 20 рублей.

«И всего один вид, а не 10-15, как мы привыкли», — добавила зампред ФПБ.

По ее мнению, все из-за того, что крупные международные компании сократили поставки товаров на белорусский и российский рынок.

Кстати, ранее глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов ответил на вопрос, почему цена на одинаковый кофе в белорусских магазинах может отличаться сразу на 11 рублей.

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А глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов 24 ноября заявил, что белорусские торговые сети ждут «жесткие меры», если у них будут пропадать товары.

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