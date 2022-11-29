В МАРТ объяснили, почему один и тот же кофе стоит то 14, то 25 BYN

Опубликовано: 29.11.2022 08:55 , Обновлено: 29.11.2022

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире гостелеканала СТВ ответил на вопрос, почему цена на одинаковый кофе в белорусских магазинах может отличаться сразу на 11 рублей.

Тему поднял ведущий программы. Он заметил, что один вид кофе месяц назад стоил 14 рублей, а сейчас — 25 рублей. А в соседнем магазине — 17.

Глава МАРТ предположил, что дело может быть в старых и новых остатках.

«У кого-то были остатки, он еще их недооценивал, не переоценивал, ему запрещено. Кому-то пришла новая партия по новой цене», — сказал он.

Еще одна из причин подорожания кофе— «заморозки в Бразилии».

Богданов пообещал, что со временем ситуация наладиться и весь кофе будет стоить одинаково, «когда все остатки уже будут вымыты с полок».

Ранее Телеграф писал, что директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская 28 ноября рассказала, что сама заметила пропажу с полок магазинов в Беларуси стиральных порошков известных брендов и косметики.

Белорусов призвали к спокойствию из-за пропажи порошков и косметики из магазинов