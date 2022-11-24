КГК пригрозил магазинам «жесткими мерами», если с полок «что-то пропадет»

Опубликовано: 24.11.2022 14:29 , Обновлено: 24.11.2022

Глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов 24 ноября заявил, что белорусские торговые сети ждут «жесткие меры», если у них будут пропадать товары.

Он подчеркнул, что органы местной власти должны обеспечить наполнение полок.

«Не дай бог, в каком-то магазине что-то пропадет. Поверьте, я обращаюсь к сетям: что касается комитета, мы будем принимать самые жесткие меры», — пригрозил Герасимов.

Чиновник пообещал разобраться с теми, кто сократил поставки.

Ранее Телеграф писал, что депутат нижней палаты парламента Беларуси Ирина Довгало заявила, что в белорусских магазинах с дефицитом привычных товаров справляются с помощью дешевых аналогов. Поэтому дефицита нет.

В парламенте объявили, что белорусские магазины побороли дефицит «дешёвыми аналогами»

А перед этим начальница отдела торговли управления Мингорисполкома Ирина Маслакова заявила, что не считает исчезновение или сокращение ассортимента некоторых товаров на полках магазинов дефицитом.

«Любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет» — В Мингорисполкоме рассказали, почему не считают это дефицитом