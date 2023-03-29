В ФПБ рассказали о трех видах картошки, которые нашли в белорусских магазинах. Чем отличаются?

Опубликовано: 29.03.2023 08:48 , Обновлено: 29.03.2023

В Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) после мониторинга продуктов питания в магазинах рассказали, какие три вида картошки там нашли. А также озвучили цену на «овощной набор».

Три вида картофеля

Так, как отметил председатель Заводского районного г. Минска объединения профсоюзов Сергей Денюшкин, «мониторинг показал, что белорусской продукции достаточно, покупатель может выбирать».

«Он может купить просто картофель, может купить мытый картофель. В общем-то есть вариант, когда даже можно уже очищенный картофель в вакуумной упаковке приобрести», — рассказал он в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

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Цена «овощного набора»

В свою очередь зампредседателя ФПБ Елена Манкевич оценила стоимость «овощного набора». В него входят по килограмму картошки, капусты, морковки, свеклы, лука.

По ее словам, цены на набор зависят от региона.

«В Гродненской он будет стоить 7 руб. 60 коп., то в Витебске уже 9 руб., а в Минске 9 руб. 40 коп».

По мнению зампреда, «это достаточно существенный разрез», потому что «эта продукция наиболее востребована у студентов, пенсионеров и других граждан».

«Цены на данную продукцию должны регулироваться», — подчеркнула Манкевич.

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Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала СТВ рассказал, что происходит в Беларуси с ценами. А именно, почему болгарский перец дороже мяса, а турецкие помидоры дешевле своих.

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