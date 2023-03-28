В МАРТ выяснили, откуда в «Евроопте» взялся "украинский картофель"

Опубликовано: 28.03.2023 13:01 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 28 марта заявили, что "украинская" ранняя картошка, которую заметили в продаже в «Евроопте», оказалась вовсе не украинской.

По словам начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, ведомству «удалось выяснить, что это далеко не украинский картофель».

«Это был свежий картофель, да, из Пакистана. То есть он не украинский», — заявила она на пресс-конференции.

Почему на ценнике в магазине было указано, что картошку привезли из Беларуси, неизвестно.

Напомним, как ранее писал Телеграф, раннюю мытую картошку стали продавать в «Евроопте» по цене 3,49 рубля за килограмм. Магазин указал, что картошка из Украины.

Этим фактом возмутился глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе Владимир Крапивка.

«Где санстанция, где Госконтроль, где МАРТ? Как можно эту картошку зеленую, обработанную фазором (регулятором роста. — Прим. ред.)? В Украине она в принципе не может быть ранней», — сказал он в эфире гостелеканала СТВ.

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