В ЕС разрешили добавлять в продукты питания мучных червей. Что искать в составе?

Опубликовано: 07.02.2025 10:39 , Обновлено: 07.02.2025

Список насекомых, которых европейским производителям продуктов питания разрешается использовать в производстве, на днях пополнился ещё одним пунктом. Европейская комиссия внесла в список новых продуктов питания, разрешенных к выпуску на рынок, порошок из мучных червей - цельных личинок желтого мучного хрущака. Узнали, какие названия следует искать на упаковке потребителям, которые хотят точно знать, что кладут в свою корзину.

Еврокомиссия официально разрешила использовать обработанный ультрафиолетом порошок цельных, термически обработанных и измельченных личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в качестве нового продукта питания. Решение на днях было официально опубликовано на сайте ЕС.

[info_b]Термин «мучной червь» относится к личиночной форме вида насекомых Tenebrio molitor, принадлежащего к семейству Tenebrionidae. [/info_b]

Ранее в ЕС уже было разрешено использовать три вида насекомых - замороженных, сушеных и порошкообразных форм личинок Tenebrio molitor, аналогичных форм Locusta migratoria, а в соответствии с новым пищевым регламентом и замороженную, сушеную и порошкообразную формы Acheta domesticus и Alphitobius diaperinus.

Инициаторы нововведения отметили, что использование насекомых в качестве продукта питания “становится особенно актуальным в 21 веке из-за роста стоимости животного белка”, а также роста населения и увеличения спроса на белок среди среднего класса.

Также в заявлении Еврокомиссии указано, что в рамках программы Horizon Europe, финансирующей исследования и инновации, “белки, полученные из насекомых, считаются одним из ключевых направлений исследований”.

Разрешение использовать порошок из личинок пока выдали только французской компании Nutri’Earth. Ранее, как сообщается на сайте ЕС, она подала запрос на использование порошка из насекомых в производстве следующих продуктов:

хлебобулочных и кондитерских изделий,

макарон,

сыров,

молочных продуктов,

фруктово-овощных продуктов.

[info_b]В регламенте Еврокомиссии также чётко прописано, как должны быть обозначены продукты, при производстве которых используется порошок из личинок. Обозначение нового продукта на этикетке пищевых продуктов, его содержащих, должно быть следующим: “Порошок личинок Tenebrio molitor (желтый мучной хрущак), обработанный ультрафиолетом”. Именно такую пометку следует искать тем, кто пожелает воздержаться от такого инновационного вида белка. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что правительство РФ решило активнее кормить россиян личинками насекомых и производными них.

Правительство РФ разрешило кормить россиян личинками мух. А что в Беларуси?

Также Telegraf.news сообщал о том, что насекомые в виде добавок уже достаточно давно присутствуют в газированных напитках, конфетах и даже йогуртах.

Насекомых теперь могут добавлять в любые продукты. Ищите эти цифры на упаковке, чтобы узнать