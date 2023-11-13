Правительство РФ разрешило кормить россиян личинками мух. А что в Беларуси?

Опубликовано: 13.11.2023 09:27 , Обновлено: 13.11.2023

Правительство РФ решило активнее кормить россиян личинками насекомых и производными них. Распоряжение с изменениями в списках сельскохозяйственной продукции опубликовано на официальном сайте правовых актов Российской федерации.

В перечень продуктов сельского хозяйства в России появились: продукция, жиры, яйца, мука тонкого и грубого помола из мухи черная львинка. А также гранулы и пюре из ее личинок, и сами личинки живые, охлажденные и замороженные, сообщило издание Ura.ru.

На самом деле, продукцию из насекомых активно продвигают не только в России, но и ещё раньше на Западе, в странах ЕС. Так, в Евросоюзе с 24 января 2023 года в список разрешенных насекомых для употребления в пищу добавились: сверчок домовый (Acheta domesticus) и черви буффало (Alphitobius diaperinus).

Однако не все таким нововведением остались довольны. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что “резко отрицательно относится к идее кормить российское население насекомыми”.

“Неужели в нашей стране, где, как неоднократно сообщалось, агрокомплекс сейчас на подъеме, не хватает натуральных продуктов животноводства, чтобы обеспечить продуктовую корзину россиян? Осталось только сделать дома из пчелиных сот, а кладбища и вовсе отменить - зачем они существуют, которое питается опарышами, можно просто прах по ветру развеять. Требую человеческого отношения ко всем без исключения жителям страны, каждый из которых, уверен, имеет право, по крайней мере, на нормальную еду”, - заявил он.

Уже реальность?

В Беларуси подобных постановлений не принимали. Однако употребление насекомых в пищу – это не дань моде на экзотическую кухню, а повседневная реальность всех, кто покупает продукты питания в магазинах.

Ранее Телеграф писал, что насекомые в виде добавок уже достаточно давно присутствуют в газированных напитках, конфетах и даже йогуртах. Мало того в Беларуси несколько лет назад появилась своя сверчковая ферма. Однако уподобляться тайцам и употреблять в пищу кузнечиков или других насекомых белорусы по-прежнему не торопятся.

О том, как определить, в какой привычной еде белорусов могут быть продукты из насекомых, читайте по ссылке ниже. Объясняем, как правильно читать состав продукта и на какие цифры и буквы обращать внимание, чтобы знать, если ли в нем жучки:

Насекомых теперь могут добавлять в любые продукты. Ищите эти цифры на упаковке, чтобы узнать