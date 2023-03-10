Насекомых теперь могут добавлять в любые продукты. Ищите эти цифры на упаковке, чтобы узнать

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Опубликовано: 10.03.2023 13:49 , Обновлено: 10.03.2023

Употребление насекомых в пищу – это не дань моде на экзотическую кухню, а повседневная реальность всех, кто покупает продукты питания в магазинах. Насекомые в виде добавок уже достаточно давно присутствуют в газированных напитках, конфетах и даже йогуртах. Объясняем, как правильно читать состав продукта и на какие цифры обращать внимание, чтобы знать, если ли в нем жучки.

Сегодня никого уже не удивишь сушеными сверчками или мукой из них. Они достаточно широко представлены на западноевропейском рынке в качестве богатого белком продукта питания. Даже в Беларуси несколько лет назад появилась своя сверчковая ферма. Однако уподобляться тайцам и употреблять в пищу кузнечиков или других насекомых белорусы по-прежнему не торопятся. Однако, большинство людей все равно это делают – неосознанно, отмечает издание Pysznosci.

Использовать насекомых при изготовлении продуктов питания не запрещено – многие популярные консерванты в своей основе имеют именно животное происхождение. Чтобы вычислить их в составе продукта, нужно искать на упаковке следующие коды консервантов, промаркированных буквой “Е”: