Насекомых теперь могут добавлять в любые продукты. Ищите эти цифры на упаковке, чтобы узнать
Употребление насекомых в пищу – это не дань моде на экзотическую кухню, а повседневная реальность всех, кто покупает продукты питания в магазинах. Насекомые в виде добавок уже достаточно давно присутствуют в газированных напитках, конфетах и даже йогуртах. Объясняем, как правильно читать состав продукта и на какие цифры обращать внимание, чтобы знать, если ли в нем жучки.
Сегодня никого уже не удивишь сушеными сверчками или мукой из них. Они достаточно широко представлены на западноевропейском рынке в качестве богатого белком продукта питания. Даже в Беларуси несколько лет назад появилась своя сверчковая ферма. Однако уподобляться тайцам и употреблять в пищу кузнечиков или других насекомых белорусы по-прежнему не торопятся. Однако, большинство людей все равно это делают – неосознанно, отмечает издание Pysznosci.
Использовать насекомых при изготовлении продуктов питания не запрещено – многие популярные консерванты в своей основе имеют именно животное происхождение. Чтобы вычислить их в составе продукта, нужно искать на упаковке следующие коды консервантов, промаркированных буквой “Е”:
- Е904 – шеллак; представляет собой смолистую секрецию лаковых червецов Laccifer lacca, похожих на тлю жуков, родственников щитовок. Он широко используется в пищевой промышленности при производстве сладостей, а также для глазирования овощей и фруктов.
- Е121 — консервант, который добавляют в продукты красного цвета (в том числе, йогурты) со вкусом клубники или малины. Это разновидность кошенили, полученная из кактусовых жуков.
- Е120 – карминовая кислота, которую используют при производстве напитков и сладостей красного цвета. Получают ее из тел самок некоторых насекомых, обитающих на поверхностях растений в Южной Америке и на Канарских островах (например, из кошенильной тли/щитовки).