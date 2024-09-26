В ЕЭК предложили понизить лимит беспошлинного ввоза товаров почтой. На сколько и когда?

Опубликовано: 26.09.2024 12:09 , Обновлено: 26.09.2024

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассматривается вопрос о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров в почтовых отправлениях. Об этом заявил министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по торговле Андрей Слепнев. Планируется, что снижение лимита «будет поэтапным», однако «с окончательным порогом» страны ещё не определились.

Сейчас в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях, в странах ЕАЭС, в том числе в Беларуси, действует лимит в 200 евро. На следующий год сумму пока предложили оставить неизменной, а вот далее - постепенно понижать.

«В качестве начальной позиции для обсуждения предлагается установить единую ставку в размере 5%, а порог беспошлинного ввоза закрепить в размере 200 евро на 2025 год, с дальнейшим возможным постепенным снижением до 2028 года», - передал слова Слепнева российский «Интерфакс».

Министр ЕЭК по торговле отметил также, что предложенная ставка в 5% не превышает уровня “средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины, которая действует сегодня в союзе”.

До какого уровня планируется снижать лимит, чиновники пока не озвучили. Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов заявил, что пока по данному вопросу ведутся дискуссии.

“Мы со всеми министерствами проговорили сам механизм поэтапного снижения, но возникает вопрос, будет ли это ноль, либо это будет какой-то порог формата 50 или 100 евро”, - рассказал Чекушов.

[info_b]Напомним, лимит посылок, которые можно ввозить в Беларусь без взимания таможенной пошлины, снизили с 1000 до 200 евро с 1 апреля 2024 года. Теперь действуют следующие нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования:

500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом,

200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила перечень товаров, которые нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях. Среди прочего в список вошли пиво, сигареты, фейерверки, но есть нюансы.

Сигареты, пиво и не только. ЕЭК запретила пересылать эти товары почтой. Но есть нюансы