В ЕАБР заявили об ослаблении инфляционного давления в Беларуси

Опубликовано: 15.12.2025 09:13 , Обновлено: 15.12.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) заявили об ослаблении общего инфляционного давления в Беларуси, несмотря на то, что в среднем цены на все категории товаров и услуги в прошлом месяце подросли.

Официальные данные Национального статистического комитета Беларуси, которые привели обозреватели ЕАБР в своём еженедельном макрообзоре 15 декабря, указывают на рост средних цен по всем категориям в ноябре по сравнению с октябрём:

цены на непродовольственные товары выросли на 2,6% (в октябре - 2,5%),

цены на услуги — на 7,7% (месяцем ранее - 7,6%),

цены на продукты - на 9,9% (в октябре - 9,8%).

Рост продовольственной инфляции специалисты объяснили подорожанием сезонных овощей и фруктов. В ноябре рост цен для этой категории продуктов составил плюс 12,7% относительно цен ноября 2024 года (в октябре показатель составлял всего 10,1%).

В результате общий показатель инфляции в Беларуси по итогам ноября вырос до 7% (в октябре инфляция была чуть ниже - 6,9%).

Инфляция в Беларуси поднялась до 7%. Как за год изменились цены на продукты?

Несмотря на это, констатировали в ЕАБР, базовая инфляция, наоборот, продолжила снижаться. В ноябре этот показатель опустился ещё на 0,1 процентного пункта - до 7% с 7,1% в октябре.

“Продолжающееся четвертый месяц подряд снижение устойчивого компонента инфляции указывает на ослабление общего инфляционного давления”, - сделали вывод в ЕАБР.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в белорусском правительстве ещё осенью назвали причины разогнавшейся инфляции, которая уже значительно превысила плановый показатель в 5%. Глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что “свою роль сыграли разовые факторы”, а позднее его заместитель Андрей Картун назвал конкретных “виновников” продуктовой инфляции.

Головченко назвал свой прогноз инфляции в Беларуси к концу 2025 года