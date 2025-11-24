В ЕАБР спрогнозировали Беларуси более высокий рост ВВП, несмотря на «охлаждение» российского спроса

Опубликовано: 24.11.2025 09:23 , Обновлено: 24.11.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) спрогнозировали, что валовый внутренний продукт (ВВП) Беларуси по итогам 2025 года вырастет существеннее, чем ожидалось. Более высоких темпов роста специалисты ожидают даже несмотря на продолжающееся охлаждение спроса со стороны России.

В своём еженедельном макрообзоре 24 ноября специалисты ЕАБР обратили внимание на то, что показатель ВВП Беларуси за январь – октябрь 2025 года вырос на 1,5%. Именно такие данные на прошлой неделе привёл Национальный статистический комитет (Белстат).

Расширение белорусской экономики, по мнению аналитиков ЕАБР, поддерживается главным образом за счёт потребительской и инвестиционной активности:

розничный товарооборот увеличился за этот период вырос на 7,7% (относительно января–октября 2024 года), хотя в январе–сентябре темпы были выше - 8,2%;

темпы роста инвестиций в основной капитал составили 13,2% (в январе–сентябре было 15,3%).

Специалисты отметили, что выпуск продукции сельского хозяйства Беларуси удалось восстановить до уровня января–октября 2024 года, а вот промышленное производство неуклонно падает - уже -1,3% относительно прошлогодних показателей. Виной тому в ЕАБР называют именно “охлаждение” спроса со стороны России, главного торгового партнёра Беларуси.

Тем не менее, по оценкам аналитиков, благодаря повышенному внутреннему спросу ВВП Беларуси, как ожидается, всё равно будет расти более высокими темпами, чем ожидалось ранее.

Впрочем, выход на плановый показатель, обозначенный правительством страны на 2025 год - рост в 4,1% - в складывающихся условиях представляется маловероятным.

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