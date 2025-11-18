Экономика Беларуси замедлила рост - данные Белстата

Опубликовано: 18.11.2025 11:40 , Обновлено: 18.11.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) подвел первые экономические итоги Беларуси за десять месяцев 2025 года. Рост ВВП страны снова замедлился.

Согласно данным Белстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за январь–октябрь составил 101,5% к уровню 2024 года. То есть рост экономики пока достиг лишь 1,5%. Это в разы меньше заявленных правительством на 2025 год целей.

Еще в начале года тогдашний премьер-министр Роман Головченко сказал: «Рост экономики запланирован на уровне 4,1%, что выше темпов развития мировой экономики».

Однако реальность, судя по данным Белстата, оказалась куда скромнее. Динамика роста ВВП в 2025 году выглядит так:

Период 2025 года Фактический рост ВВП Отставание от плана (4.1%) Январь–июнь 102,1% (+2,1%) -2,0% Январь–октябрь 101,5% (+1,5%) -2,6%

Как видно из таблицы, в первом полугодии отставание от годового плана составляло только 2 процентных пункта, и казалось, что всё идёт по плану, однако к октябрю оно увеличилось до 2,6, хотя по логике должно было уменьшится.

Цены против доходов

Белстат также сообщил о росте индекса-дефлятора ВВП.

[inf] Индекс-дефлятор ВВП — это специальный показатель, который отражает изменение цен на всю совокупность товаров и услуг, произведенных в стране.

Таким образом, дефлятор учитывает только внутреннее производство, в отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ), который считает стоимость по списку продуктов и услуг для обычного человека (в том числе и импортных), дефлятор учитывает абсолютно все, что производит экономика, включая, к примеру, станки или нефтепродукты.

Цифра 113% означает, что в среднем цены на всю конечную произведённую продукцию в Беларуси выросли за год на 13%. [/inf]

Среди причин скромных показателей ВВП Белстат в августе называл позднюю уборку урожая. На 1 августа зерновые были убраны лишь с 22,3% площадей против 59,3% годом ранее. Это, безусловно, повлияло на общие итоги на тот момент.

Однако к концу октября, когда сельхозработы в основном завершены, картина не улучшилась, а даже ухудшилась по сравнению с первым полугодием. В этот раз Белстат не стал пояснят причины.

Правительство в своих прогнозах делало ставку на:

активное инвестиционное развитие (107,8%)

наращивание объемов экспорта (105,4%)

контроль над инфляцией (не более 5%)

Но, судя по текущим данным, ситуация пока хуже прогнозов. О чем говорил и Президент на недавнем совещании с правительством. “Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются, пока», - констатировал Александр Лукашенко.

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Что в итоге?

Текущая реальность Беларуси выглядит скромнее правительственных прогнозов. Вместо запланированных 4,1% роста ВВП — всего 1,5%. Остается менее двух месяцев до конца года, и для выполнения изначальных планов экономике потребовалось бы настоящее чудо.

Впрочем, на следущий год власти Беларуси запланировали более скромный рост - 2,8% ВВП. Для этого Александр Лукашенко в понедельник, 3 ноября, подписал Указ № 385, которым утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год.

В Администрации Президента (АП) опубликовали текст указа и озвучили основные цифры по ВВП, инфляции и доходам белорусов в будущем году, а мы сравнили их с показателями, установленными на этот год.

Лукашенко утвердил рост доходов белорусов и инфляцию на 2026 год