В ЕАБР рассказали, когда белорусам ждать ускорения инфляции

Опубликовано: 16.10.2023 10:33 , Обновлено: 16.10.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макрообзоре от 16 октября зафиксировали новый исторический минимум годовой инфляции в Беларуси: в сентябре этот показатель опустился до 2,0%. Экономические обозреватели также дали прогноз, когда белорусам ждать ускорения годовой инфляции.

Как отметили в ЕАБР, показатели годовой инфляции в Беларуси постепенно снижаются уже третий месяц подряд: в августе он составлял 2,3% (относительно аналогичного периода 2022 года), в июле - 2,7%.

По мнению специалистов, “основным драйвером снижения годового роста цен” к осени этого года стало замедление роста цен на продовольственные товары: в сентябре цены относительно прошлогодних показателей выросли на 2,4%, а августе этот показатель составлял 3,4%.

Более того, по категории непродовольственных товаров в Беларуси и вовсе четвертый месяц подряд экономисты фиксируют дефляцию: только в сентябре 2023 года, по сравнению с прошлый годом, цены на эти товары упали на 2,3%.

Однако, уже с октября, по мнению обозревателей ЕАБР, темпы годовой инфляции в Беларуси ускорятся. По их словам, это связано с “выходом из расчета низких показателей октября 2022 года”.

Напомним, ранее аналитики из Евразийского банка развития предупредили белорусов о том, что в Беларуси формируются условия для “перегрева на рынке труда”. Оказалось, что это может негативно сказаться не только на жизни трудящихся, но и всех остальных белорусов, поскольку напрямую влияет на цены.

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