ЕАБР спрогнозировал «перегрев на рынке труда» в Беларуси. Чем чревато?

Опубликовано: 31.07.2023 11:52 , Обновлено: 31.07.2023

Аналитики из Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макрообзоре от 31 июля предупредили белорусов о том, что в настоящее время в стране формируются условия для "перегрева на рынке труда". Оказалось, что это может негативно сказаться не только на жизни трудящихся, но и всех остальных белорусов, поскольку напрямую влияет на цены.

Специалисты ЕАБР указали на продолжающийся рост заработной платы в Беларуси- в июне он только ускорился. Статистика, на которую ссылаются эксперты банка, свидетельствует о том, что реальная зарплата белорусов в июне выросла на 15,2%, по сравнению с июнем предыдущего года (в мае и апреле рост реальных зарплат, относительно аналогичного прошлогоднего периода, составлял 14,2% и 9,6%, соответственно).

Размеры реальной зарплаты выросли за это время во всех сферах экономической деятельности, кроме информации и связи (в этой сфере, наоборот, зарплаты упали на 1%, по сравнению с июнем прошлого года).

Казалось бы, увеличение зарплат должно радовать белорусов, однако аналитики предупреждают, что зарплаты растут слишком быстрыми темпами. При этом уровень занятости продолжает падать (в июне уровень занятости снизился на 1,5% по сравнению с июнем прошлого года), а предложение рабочей силы не успевает подстраиваться под повышенный спрос.

В результате, планируемое повышение зарплаты в бюджетной сфере при сохраняющемся дефиците рабочей силы “формирует условия для перегрева на рынке труда”, предупредили эксперты. Это, в свою очередь, создает “дополнительные стимулы для ускорения роста цен”, с которым белорусы, по мнению специалистов ЕАБР, столкнутся уже к концу этого года.

Напомним, ранее аналитики ЕАБР озвучили свои прогнозы по годовой инфляции в Беларуси. По их расчётам, в скором времени инфляция, которая последние несколько месяцев уверенно замедлялась, существенно разгонится и вырастет более чем в два раза, по сравнению с нынешней.

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