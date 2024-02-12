В ЕАБР объяснили, почему золотовалютные резервы Беларуси сократились на 33,9 млн. долларов

Опубликовано: 12.02.2024 10:12 , Обновлено: 11.03.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 12 февраля, в своём еженедельном макрообзоре объяснили, почему золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси сократились с начала года на 33,9 млн. долларов. По данным Национального банка страны, на 1 февраля 2024 года их объём составил 8,094 млн долларов.

Согласно предварительным данным, озвученным на прошлой неделе Нацбанком, в относительном выражении размер ЗВР сократился за месяц на 0,4% (в монетарном золоте сумма уменьшилась на 18,7 млн долларов - до 3,564 млрд долларов). Причем снижение объёма ЗВР в Беларуси происходит не первый месяц подряд. В январе также зафиксировано их уменьшение: по сравнению с декабрем 2023 года они сократились на 128 млн долларов до 8,127 млрд долларов.

Как пояснили в ЕАБР, такое снижение золотовалютных резервов “обусловлено снижением стоимости золота”, “вследствие коррекции цены” - на 0,5% за январь 2024 года.

По данным Нацбанка, уменьшились и активы в иностранной валюте: на 1 февраля они составили 3,15 млрд долларов, что на 7 млн меньше, чем месяцем ранее. Однако, одновременно с этим специалисты ЕАБР констатировали чистый спрос на иностранную валюту, который сформировался на валютном рынке в размере 180 млн. долларов.

Напомним, ранее аналитики Евразийского банка развития предупредили белорусов о сохраняющемся “инфляционном давлении” в 2024 году. В еженедельном макрообзоре в январе они объяснили причины роста цен и дали свой прогноз, на сколько вырастут цены в 2024 году и каким будет курс доллара.

ЕАБР предупредил белорусов о “давлении” в 2024 году. Какой рост цен и курс доллара спрогнозировали?

Ранее Телеграф сообщил, что данные Национального банка о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке за январь 2024 года показали, что белорусы начали активнее покупать валюту, причём делают это в больших объёмах, чем покупают. С чем связано увеличение объёмов покупки валюты, объяснили экономисты.

Белорусы начали скупать валюту. Почему?