Белорусы начали скупать валюту. Почему?

Опубликовано: 07.02.2024 12:15 , Обновлено: 07.02.2024

Белорусы в начале 2024 года начали активнее покупать валюту, причём делают это в больших объёмах, чем покупают. Об этом свидетельствуют данные Национального банка о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. С чем связано увеличение объёмов покупки валюты, объяснили экономисты.

Портал Office Life, ссылаясь на новые данные Нацбанка, подсчитал, что в январе 2024 года белорусы купили валюты на 17,3% больше, чем в январе 2023 года. Объём покупки физлицами вырос до 905 млн долларов (причем 564 млн долларов купили за наличные, а объём продажи - вырос на четверть, до 891 млн долларов (за наличные продали 702 млн долларов).

Инфографика Office Life

Одновременно с физлицами увеличили объём продажи и покупки валюты и белорусские предприятия - купили в январе этого года на 13,5% больше валюты, по сравнению с январем 2023 года (2,122 млрд долларов), а продали - на 6,7% больше (1,984 млрд долларов).

Инфографика Office Life

При этом, как отметило издание, по итогам 2023 года белорусы “оказались чистыми продавцами на валютном рынке”: объём продаж превысил объём покупки за год на 292,2 млн долларов, однако в последние три месяца тенденция изменилась на прямо противоположную.

Почему белорусы начали покупать валюты больше, чем продавать?

С чем это связано, ранее в интервью газете “Белорусы и рынок” объяснил эксперт исследовательского центра BEROC Анатолий Харитончик. По его словам, этому способствовал рост зарплат и наметившийся “дефицит доверия к рублю”.

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По словам эксперта, ослабление национальной валюты и увеличение спроса на иностранную валюту является “закономерным следствием политики стимулирования экономики”, при этом в 204 году, по его мнению, “стимулировать экономику придется больше и чаще”.

Ранее Телеграф рассказал, что аналитики Евразийского банка развития предупредили белорусов о сохраняющемся “инфляционном давлении” в этом году. В еженедельном макрообзоре от 15 января эксперты объяснили причины роста цен и дали свой прогноз, на сколько вырастут цены в 2024 году и каким будет курс доллара.

ЕАБР предупредил белорусов о “давлении” в 2024 году. Какой рост цен и курс доллара спрогнозировали?