В ЕАБР объяснили, почему верят в рост белорусской экономики и курса доллара в 2026 году

Опубликовано: 15.01.2026 10:03 , Обновлено: 15.01.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) обновили свой макропрогноз для белорусской экономики. Специалисты объяснили, почему рассчитывают на ускорение темпов роста экономики страны и дали свой прогноз на курс доллара в 2026-2028 годах.

По мнению экспертов ЕАБР, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в этом году подрастёт на 1,8% , как было в 2025 году году, а в дальнейшем развитие экономики страны только ускорится. Этому, по мнению специалистов, будут способствовать высокий внутренний спрос. Причинами его роста экономисты назвали постоянно растущие заработные платы (эта тенденция должна сохраниться в ближайшие годы) и инвестиционные проекты, которые запланировали реализовать белорусские власти.

Таким образом, основными условиями роста ВВП Беларуси в 2026 году в ЕАБР назвали следующие:

сохранение ускоренного роста доходов населения;

стимулирующие меры для инвестиций со стороны правительства;

расширение IT-сектора;

сдержанный внешний спрос на продукцию белорусского производства.

[inf]Отметим, что в утверждённых главой государства ключевых прогнозных параметрахы развития Беларуси на 2026 год заложен ещё больший рост ВВП - на уровне 102,8% к уровню 2025 года.[/inf]

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Что будет с ценами и курсом доллара?

Что касается роста цен, то определённую правительством цель в 7% в ЕАБР считают вполне обоснованной. По словам специалистов, более быстрому замедлению инфляции можно было бы добиться при снижении ценового давления со стороны России, которого пока не предвидится, а также при преодолении дефицита трудовых ресурсов.

Согласно аналитикам ЕАБР инфляцию на уровне 6,9% (по итогам декабря 2025 года) в Беларуси поддерживает также высокая потребительская активность самих белорусов и пруденциальные меры Нацбанка (то есть определённые экономические ограничения для участников рынка). Для поддержания экономического роста и стабилизации инфляции, по мнению ЕАБР, Нацбанку необходимо будет удерживать ставку рефинансирования на нынешнем уровне - около 9,75% .

Влияет на инфляцию в нынешних условиях и некоторое снижение курса национальной валюты. По прогнозу ЕАБР, доллар в Беларуси в 2026 году будет расти, а среднегодовой курс ожидается на уровне 3,32 рубля за доллар.

Впрочем, в ЕАБР обозначили как минимум четыре условия, при которых курс доллара удержится на этом уровне:

расширение импорта;

ослабление российского рубля - валюты ключевого торгового партнера Беларуси;

рост экспорта услуг;

сохранение чистой продажи валюты населением.

Кстати, в Национальном банке Беларуси резких скачков валютных курсов в этом году не ждут. Глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что курс белорусского рубля останется плавающим и будет зависеть “исключительно от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке”.

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