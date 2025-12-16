Будет ли в Беларуси девальвация в 2026 году? Головченко дал прогноз

Опубликовано: 16.12.2025 16:11 , Обновлено: 16.12.2025

Председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил, что ведомство не ожидает резких изменений на финансовом рынке страны в 2026 году.

По его словам, резких скачков валютных курсов в будущем году не предвидится. «Мы, как вы видите, сохраняем преемственность курса, который проводился в текущем году. Национальный банк не ожидает каких-то резких изменений на валютном, на финансовом рынке, поэтому будет продолжаться такая спокойная работа в рамках выверенных параметров, которые мы сегодня определили», — заверил чиновник.

“Курс белорусского рубля останется плавающим и по-прежнему будет зависеть исключительно от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке”, — заявил председатель Правления Нацбанка.

Одной из ключевых задач на предстоящий период Головченко назвал увеличение притока «длинных денег» в экономику — долгосрочных депозитов в белорусских рублях от простых белорусов.

«Перед банковской системой будет стоять задача по формированию надежной ресурсной базы для удовлетворения потребностей экономики. Что для этого предстоит сделать? Конечно, надо будет увеличить приток так называемых длинных денег в экономику, то есть денег, которые размещаются в банковской системе населением и юридическими лицами. В первую очередь это срочные безотзывные депозиты в белорусских рублях со сроком размещения свыше одного месяца», — пояснил он.

В планах Нацбанка — довести долю срочных рублёвых вкладов населения до уровня не менее 72% от общего объема. Кроме того, уже ставится задача перейти к следующему этапу — привлечению средств граждан на срок три года и более.

«Поэтому сюда тоже будет направлен наш фокус в части формирования процентной политики по так называемым длинным депозитам», — заверил глава Нацбанка.

По данным Нацбанка на начало декабря этого года, общая сумма срочных вкладов белорусов в национальной валюте достигла 14,7 млрд рублей. Таким образом, за ноябрь она выросла на 436,7 млн рублей.

Тем временем, представители белорусских банков ещё осенью [link href=“https://neg.by/novosti/otkrytj/valyutnyy-prognoz-belorusskikh-bankov-na-2026-god/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] предположили [/link], что курс доллара в Беларуси в начале 2026 года может вернуться к 3,2-3,4 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Шкут спрогнозировал «разворот» курса доллара в Беларуси. Специалист связал этот процесс с накапливанием факторов, которые в среднесрочной перспективе будут способствовать ослаблению российской, а следом за ней и белорусской валюты.

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