В ЕАБР назвали основной фактор давления на экономику Беларуси

Опубликовано: 18.03.2024 11:19 , Обновлено: 18.03.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 18 марта, рассказали об уровне инфляции в Беларуси и назвали один из основных факторов давления на белорусскую экономику, который сохраняется в стране с начала года.

Согласно официальным данным Белстата, на которые сослались в ЕАБР, инфляция в Беларуси в феврале 2024 года снизилась до 5,6% относительно прошлогоднего значения (в январе этот показатель был равен 5,9%). На некоторые виды товаров рост цен “незначительно ускорился”, а на другие — стал меньше. Так, по информации Европейского банка развития:

цены на продовольственные товары снизились до 6,4% (месяцем ранее показатель был равен 6,9%);

(месяцем ранее показатель был равен 6,9%); стоимость различных услуг стала меньше на 0,2% (с 7,5% в январе до 7,3% в феврале);

(с 7,5% в январе до 7,3% в феврале); цены на непродовольственные товары выросли до 3,2% (в январе — 3,1%).

В организации отметили, что инфляция в Беларуси осталась “вблизи целевого ориентира” в 6%, однако обратили внимание на то, что в Беларуси по-прежнему “сохраняется проинфляционное давление” и виной тому - рост реальных заработных плат. Они, согласно отчёту ЕАБР от 4 марта, в январе 2024 года выросли в реальном выражении на 11,8% по сравнению с январем 2023 года. Экономисты связали это с повышением базовой ставки на 6,4%, что привело к увеличению зарплат бюджетников.

Ранее Телеграф сообщил, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил об усилении “влияния регулятора на ценовую ситуацию” в стране после очередной корректировки действующей системы госрегулирования цен. Глава ведомства объяснил, в каких случаях МАРТ теперь может вносить предписания и требовать от госорганов изменения цен, в том числе, их снижения.

«Будет меньше поводов для переживаний» — В МАРТ рассказали, как изменится госрегулирование цен в 2024 году

Ранее в ЕАБР также объяснили, почему золотовалютные резервы Беларуси сократились с начала года на 33,9 млн. долларов. По данным Национального банка страны, на 1 февраля 2024 года их объём составил 8,094 млн долларов.

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