Туристические услуги - плюс 7%. Белстат рассказал, что подорожало и подешевело в Беларуси

Опубликовано: 10.04.2024 19:20 , Обновлено: 10.04.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал инфографику, в которой рассказал, как изменились потребительские цены на товары и услуги в марте 2024 года.

Так, за месяц (данные за март в сравнении с ситуацией в феврале) продовольственные и непродовольственные товары в стране подорожали на 0,5% , услуги - на 0,3% . Сильнее всего - туристические услуги, здесь прирост 7,1% . Также подорожали:

овощи - +1,3%,

синтетические моющие средства - +1,2%,

одежда - +1,1%,

куры (цыплята, в том числе бройлеры) - +1,1%,

алкоголь - +1%,

лекарства - +1%,

услуги железнодорожного транспорта - +1,6%.

А вот подешевели только мороженая рыба (-1,4%) и бытовые электротовары (-0,2%).

Рассказал Белстат и том, как изменились цены в марте 2024 года в сравнении с мартом 2023-го. Так, продовольственные товары подорожали на 6,2% , непродовольственные - на 3,5% , услуги - на 7,1% .

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