Аналитики ЕАБР назвали 2 фактора, сдерживающие рост экономики Беларуси

Опубликовано: 24.02.2025 11:20 , Обновлено: 24.02.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 24 февраля назвали два фактора, которые, по их мнению, в настоящее время сдерживают развитие промышленности и, следовательно, рост экономики Беларуси.

Эксперты ЕАБР констатировали наметившуюся тенденцию к расширению деловой активности в Беларуси. Это, по их словам, привело к увеличению ВВП на 3,7% в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го года.

“Рост был cформирован преимущественно секторами, ориентированными на потребительский спрос и строительство”, - пояснили специалисты.

Исходя из официальных данных, обнародованных статистическими органами, розничный товарооборот страны в январе вырос относительно января 2024-го на 12,2%, а объем строительных работ (по предварительным данным) - на 11,2%. Подросли, согласно официальным данным, и инвестиции в основной капитал - на 20,4%. В качестве причины тому специалисты назвали “стимулирующие меры правительства”.

При этом в промышленности, который экономисты называют “ключевым драйвером экономики” 2024 года, рост производства замедлился и опустился ниже темпов роста ВВП (2,9% относительно прошлогодних показателей).

В качестве сдерживающих факторов для роста промышленного производства в ЕАБР назвали следующие:

ограниченная возможность привлечения работников,

высокая загрузка мощностей (около 70% по опросам предприятий).

Ранее Telegraf.news рассказал, что неделей ранее аналитики ЕАБР также назвали причины замедления инфляции в Беларуси. Согласно их данным, существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% в январе после 4,4% в декабре 2024 года.

В ЕАБР озвучили причину замедления инфляции в Беларуси