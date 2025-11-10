Белстат объявил о замедлении инфляции в Беларуси до 6,9%. За счёт чего?

Опубликовано: 10.11.2025 19:24 , Обновлено: 10.11.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал цифры роста цен в Беларуси за октябрь 2025 года. Согласно данным ведомства, инфляция в октябре составила 6,9% по сравнению с октябрем прошлого года, что ниже показателей сентября (7,1%) и августа (7,2%).

Если посмотреть на категории, то рост цен на продовольственные товары не снижался и остался на уровне 9,8% годовых, как и в сентябре. А вот рост цен на непродовольственные товары замедлился до 2,5% с 2,9%. Инфляция цен на услуги (7,6%) немного снизилась по сравнению с сентябрем.

Таким образом, наиболее частые товары в корзинах белорусов - продукты - все ещё держат высокую планку по росту.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok выложили видео из белорусского магазина, вызвавшее массу вопросов у зрителей. Поводом стала цена на яйца одного из белорусских производителей - 6,09 рубля за десяток, то есть в полтора, а то и в два раза выше средней цены на продукт. Разобрались, за что покупатель платит такие деньги.

Яйца по 6 рублей вызвали массу вопросов у белорусов — «Какие у них доказательства?»