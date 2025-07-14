В ЕАБР назвали причину роста инфляции в Беларуси до 7,3%. Какую спрогнозировали к концу 2025 года?

Опубликовано: 14.07.2025 10:05 , Обновлено: 14.07.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 14 июля в своём еженедельном макроэкономическом обзоре назвали две главные причины растущей инфляции в Беларуси и дали свой прогноз, на сколько изменятся цены к концу года.

Исходя из данных Национального статистического комитета, инфляция в Беларуси в июне 2025 года составила 7,3% . В мае этот показатель был чуть ниже - 7,1%. В разбивке по категориям товаров и услуг инфляция в начале лета была следующей:

цены на продукты разогнались до 10,5% (после 9,6% в мае),

(после 9,6% в мае), цены на непродовольственные товары прибавили 3,6% (после +3,2% в мае),

(после +3,2% в мае), цены на услуги, наоборот, замедлились - до 7,1% (месяцем ранее показатель составлял 7,2%).

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“Инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,4% г/г [относительно прошлогоднего показателя за тот же период - прим. ред.] в июне после 7,1% г/г в мае”, - пояснили в ЕАБР.

Основной причиной растущей инфляции специалисты назвали “активный потребительский спрос”. Его, в свою очередь, сейчас поддерживают два главных фактора:

увеличение реальных заработных плат (в январе-мае этот показатель подрос на 11,4%),

расширение кредитования.

Эти два фактора, по мнению аналитиков ЕАБР, в ближайшей перспективе продолжат оказывать “проинфляционное давление”, а к концу года, по прогнозу экспертов, инфляция выйдет на уровень 7,7%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно такой показатель инфляции для Беларуси Евразийский банк развития (ЕАБР) закрепил в своём обновлённом макроэкономическом прогнозе для 7 государств-участников. Проанализировав экономические тенденции начала 2025 года, специалисты пришли к выводу, что рост глобальной экономики замедлится по итогам года замедлится до 3%, а вот для Беларуси специалисты пересмотрели свой прогноз в пользу улучшения, но только по росту ВВП.

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