Белстат опубликовал данные по инфляции в Беларуси за июнь. Сколько на продукты и промтовары?

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Опубликовано: 11.07.2025 12:21 , Обновлено: 14.07.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал данные об изменении потребительских цен в Беларуси за июнь 2025 года.

По официальной информации, годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024-го) составила 7,3% .

При этом, по сведениям Белстата:

Продовольственные товары за год подорожали на 10,5% .

за год подорожали на . Услуги выросли в цене на 7,1% .

выросли в цене на . Непродовольственные товары — на 3,2% .

Если рассматривать изменение цен по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2025 года), то в июне инфляция составила 0,9% .

Здесь основной рост также пришёлся на продовольствие . По анализу Белстата, цены на него увеличились на 1,7%. Услуги подорожали на 0,5% , а цены на непродовольственные товары выросли на 0,04% .

С начала 2025 года (июнь к декабрю 2024-го) потребительские цены выросли на 5,4% , заявили в Национальном статистическом комитете. В том числе на продовольственные товары — на 7,2% , на услуги — на 5,9% , на непродовольственные товары — на 2,4% .

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о результатах исследования Белстата о том, кто, куда, зачем и с чем пересекает белорусскую границу.

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