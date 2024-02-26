«Будет меньше поводов для переживаний» - В МАРТ рассказали, как изменится госрегулирование цен в 2024 году

Опубликовано: 26.02.2024 15:26 , Обновлено: 26.02.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил об усилении "влияния регулятора на ценовую ситуацию" в стране после очередной корректировки действующей системы госрегулирования цен. Глава ведомства объяснил, в каких случаях МАРТ теперь может вносить предписания и требовать от госорганов изменения цен, в том числе, их снижения.

Как пояснил Богданов, постановлением Совмина № 713 (4) с 2024 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли было наделено правом отменять решения госорганов о повышении цены сверх разрешенного порога и получило больше оснований для внесения госорганам или созданным при них комиссиях “обязательное для выполнения предписание о признании утратившими силу решений о согласовании отпускных цен”.

“По сути, влияние регулятора на ценовую ситуацию усиливается. Применяться эта мера будет точечно, в отношении конкретных товаров, по которым допущено превышение установленного параметра по индексу потребительских цен при его соблюдении в целом по стране”, - процитировало Богданова издание sb.by.

По его словам, МАРТ “пойдёт на такой шаг” и в том случае, если ощутит “влияние на прирост индекса потребительских цен товаров, входящих в группы, которые занимают более 0,05% в структуре потребительских расходов населения” и в отношении которых “превышен установленный параметр по инфляции”. В ведомстве отметили, что перечень таких товаров достаточно широк.

“Так что, с одной стороны, мы будем внимательно отслеживать ситуацию, с другой – у потребителей будет меньше поводов для переживаний”, - заявил Богданов.

Ранее Телеграф сообщил, что глава МАРТ предупредил белорусов об опасности роста цен в 2024 году. По его словам, для его предотвращения МАРТ ведет “плотный диалог с бизнес-средой и госорганами”.

«Расслабляться нельзя» — Богданов предупредил белорусов об опасности роста цен

А на итоговой коллегии ведомства 19 февраля министр рассказал, стоимость каких товаров и услуг, регулируемых государством, помимо тарифов на жилищно-коммунальные услуги, планируют поднять в Беларуси в 2024 году. Все изменения возможные закреплены в так называемой “тарифной тетради” ведомства.

Богданов рассказал, какие тарифы, кроме ЖКХ, в Беларуси повысят в 2024 году