В Департаменте Минтруда напомнили, без какой справки госорганизации не могут принять на работу белорусов

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Опубликовано: 06.12.2024 16:22 , Обновлено: 06.12.2024

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси напомнили, без какой справки жителей Республики не примут на работу в госорганизацию. Её обязательное наличие предусмотрено декретом Александра Лукашенко от 15 декабря 2014 года.

Речь идёт о характеристике. Так, в далёком 2014 году президент принял декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», согласно которому наниматель той или иной госструктуры обязан обращаться к руководству с прошлого места работы своего будущего сотрудника, чтобы тот предоставил ему характеристику.

Исключение составляют лишь молодые специалисты, у которых ранее не было записей в трудовой книжке. Если же они были, то данные требования распространяются и на них, объяснили в Департаменте госинспекции Минтруда Беларуси. К слову, это нужно сделать не позднее того дня, когда сотрудника официально приняли на работу.

В случае, если, например, за последние 5 лет у белоруса было несколько мест работы в государственных организациях, работодатель обязан запросить характеристику по последнему из них. Помимо этого, если речь идёт о кандидатах на руководящие должности, дополнительно запрашиваются сведения из единого государственного банка о возможных правонарушениях.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко рассказала, кто из белорусов может претендовать на четырёхдневную рабочую неделю. По её словам, этой категории населения не только разрешено трудиться меньше остальных, но и получать полноценную оплату как за пять рабочих дней.

Кому из белорусов заплатят за 5 дней, если те отработали лишь 4? В Минтруда объяснили, кто может претендовать на «сокращёнку»

Также мы рассказывали, что в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили, должен ли наниматель за месяц до увольнения предоставить работнику выходной для собеседования в другом месте. Оказывается, сделать это действительно можно, притом как с сохранением зарплаты, так и без. Но лишь в исключительных случаях.

Должен ли наниматель за месяц до увольнения дать выходной для собеседования? В Минтруда Беларуси объяснили