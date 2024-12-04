Кому из белорусов заплатят за 5 дней, если те отработали лишь 4? В Минтруда объяснили, кто может претендовать на "сокращёнку"

Опубликовано: 04.12.2024 21:18 , Обновлено: 04.12.2024

Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко рассказала, кто из белорусов может претендовать на четырёхдневную рабочую неделю. По её словам, этой категории населения не только разрешено трудиться меньше остальных, но и получать полноценную оплату как за пять рабочих дней.

Оказывается, такой привилегией наделены родители, воспитывающие ребёнка-инвалида. Марина Артёменко подчеркнула, что при желании они могут смело претендовать на четыре рабочих дня в неделю, а если в связи с “производственными факторами” не получается взять выходной, есть ещё один вариант, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

“Родители таких детей могут претендовать на дополнительный свободный от работы день в неделю. То есть они работают четыре дня в неделю, но оплачиваются им все пять. Если в связи с какими-то производственными факторами нет возможности взять этот день отдыха, есть вариант сокращённого рабочего времени на один час в неделю”, — объяснила специалист. Она добавила, что это “новая норма законодательства”, которая вступила в силу с 1 января 2024 года.

Кому положена доплата 60% за работу по ночам?

Ранее в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты пояснили, какие доплаты положены белорусам при работе в ночное время. Так, их размер зависит от того, где трудится человек.

Во-первых, по информации ведомства, за каждый час работы ночью при сменном режиме должны начислять доплаты, размер которых определяет коллективный договор, соглашение, наниматель. Но этот размер должен быть не ниже 20% от часовой тарифной ставки (тарифного оклада).

Работникам бюджетных организаций и тех, где работники приравнены по оплате труда к сотрудникам таких структур, а также государственным служащим размер доплаты за работу ночью определяет правительство или уполномоченный им орган.

[info_b]Как пояснили в Департаменте госинспекции труда, ночной сменой считается та, в которой более 50% времени приходится на ночное время. Такая норма прописана в статье 70 Трудового кодекса Беларуси. А ночное время — это с 22 до 6 часов.[/info_b]

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Также мы рассказывали, что начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова в эфире белорусского телевидения напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. По её словам, на величину ежемесячных выплат влияет два основных фактора.

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