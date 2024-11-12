Должен ли наниматель за месяц до увольнения дать выходной для собеседования? В Минтруда Беларуси объяснили

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Опубликовано: 12.11.2024 14:00 , Обновлено: 12.11.2024

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили, должен ли наниматель за месяц до увольнения предоставить работнику выходной для собеседования в другом месте. Оказывается, сделать это действительно можно, притом как с сохранением зарплаты, так и без. Но лишь в исключительных случаях.

Согласно с ч. 2 ст. 261-3 Трудового кодекса Беларуси, каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за один месяц до истечения его срока должна в письменном виде предупредить нанимателя или работника о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. При этом в ведомстве обратили внимание, что данная обязанность должна быть включена в контракт при его заключении (п. 7 ч. 1 ст. 261-2 ТК).

Так, в течение всего срока предупреждения, предусмотренного ст. 43 ТК РБ, работнику предоставляется один выходной в неделю без сохранения зарплаты (если наниматель не против, то с её сохранением) для решения вопроса о самостоятельном трудоустройстве в другом месте (например, собеседования). Однако это правило распространяется на случаи предупреждения работника об увольнении в соответствии с п.п. 1-2 ст. 42 ТК РБ, а именно:

ликвидации организации,

прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности,

сокращения численности или штата работников;

прекращения (приостановления) в соответствии с законодательными актами деятельности нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в бюро,

прекращения деятельности физлица, который занимался оказанием услуг в сфере агроэкотуризма,

прекращения деятельности ИП, за исключением случаев прекращения (приостановления) деятельности в связи с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу).

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