В Бресте пообещали зарплаты водителям автобусов до 6000 рублей. Сколько мест осталось?

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Опубликовано: 18.07.2025 11:14 , Обновлено: 18.07.2025

Директор коммунального унитарного предприятия "Брестский общественный транспорт" Сергей Чиж рассказал о вакансиях на своём предприятии и пообещал водителям автобусов заработные платы от 3 до 6 тыс. рублей.

По словам Чижа, острой необходимости в водительских кадрах перед предприятием сейчас не стоит, но незакрытые вакансии всё же есть. По его словам, в общей сложности городскому общественному транспорту не хватает ещё 8 водителей.

При этом директор сообщил, что работу общественного транспорта в Бресте планируют расширять, поэтому пригласил соискателей на работу.

“У нас заработная плата у водителей разнится - от 3 до 6 тысяч рублей. Всё зависит от того, на каком транспортном средстве человек работает, сколько времени работает, от стажей, от класса, и от всего остального. Если нет нарушений”, - пояснил нюансы руководитель предприятия в комментарии районному порталу realbrest.by.

Многие комментаторы восприняли с недоверием озвученную максимальную сумму зарплаты для водителей автобусов, отметив, что это скорее уровень оплаты труда водителей-международников (дальнобойщиков), чем водителей городского общественного транспорта.

Другие предположили, что речь идёт о “грязной” зарплате - до вычета всех обязательных налогов и отчислений в ФСЗН, а также с учётом переработок и премий, которые выплачивают далеко не каждый месяц.

Обратили внимание комментаторы и на важную оговорку директора о том, что на максимальную зарплату можно рассчитывать лишь в случае, если у работника “не было нарушений”.

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Между тем, на официальном сайте КУП “Брестский общественный транспорт” в разделе вакансии указана следующая информация по зарплатам, предлагаемым потенциальным работникам:

водителям автомобилей категории D - зарплата 3000 рублей;

водителям автомобилей категории D на международные маршруты - зарплата 3000 рублей;

водителям троллейбусов категории I - зарплата 2500 рублей.

Правда, в объявлении не указано - это зарплата на руки или до вычета налогов и отчислений. На портале государственной службы занятости вакансий, открытых предприятием “Брестский общественный транспорт” не нашлось.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Белпочта позвала на работу “ответственных и опытных водителей”, готовых “обеспечить качественную доставку грузов”, предложив им поучаствовать в реализации “нового интересного проекта”. Платить пообещали от 2500 рублей,а в качестве бонуса предложили доставку до места работы в ночное время. Узнали условия и требования к кандидатам.

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