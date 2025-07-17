Белпочта открыла вакансию с зарплатой от 2500 рублей и доставкой на работу по ночам

Опубликовано: 17.07.2025 16:06 , Обновлено: 17.07.2025

Белпочта позвала на работу "ответственных и опытных водителей", готовых "обеспечить качественную доставку грузов", предложив им поучаствовать в реализации "нового интересного проекта". Платить пообещали от 2500 рублей,а в качестве бонуса предложили доставку до места работы в ночное время. Узнали условия и требования к кандидатам.

Что за “новый интересный проект”, которому потребовались ответственные и опытные водители, в пресс-службе компании не уточнили, но подчеркнули, что количество мест ограничено.

От потенциального кандидата помимо водительского удостоверения категории В потребовали следующее:

опыт работы от 2 лет,

порядочность,

дисциплинированность.

Работа предполагает периодические ночные смены, а сам график не из стандартных: 3/2 - работа в день, день вторая смена, ночная смена, а затем 2 выходных. При этом на ночные в компании пообещали сотрудников самостоятельно доставлять до места работы.

В обязанности водителя кроме собственно перевозки грузов по Минску также входит выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Зарплату предложили от 2500 рублей “на руки” (то есть это сумма за вычетом обязательных налогов и взносов в ФСЗН), но пообещали возможность развиваться профессионально и зарабатывать больше - в зависимости от результатов труда. В качестве дополнительного бонуса пообещали социальный пакет (как правило, под ним подразумевается путевки на оздоровление на ведомственной базе отдыха, путёвки в детский лагерь, абонементы в спортивные секции города и так далее), медицинскую страховку и материальную помощь на оздоровление к отпуску.

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