Белстат озвучил размер медианной зарплаты в Беларуси. Насколько выросла с 2024 года?

Опубликовано: 16.07.2025 17:06 , Обновлено: 16.07.2025

Белстат (Национальный статистический комитет Беларуси) сообщил 16 июля, что медианная заработная плата в Беларуси за май составила 2014 руб. Напомним, что средняя начисленная зарплата белорусов (до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в мае составила 2652,3 рубля.

В статистическом комитете уточнили, что медианную зарплату рассчитывали на основании данных, представленных компаниями всех форм собственности, кроме частных юрлиц (юридических лиц) с численностью сотрудников менее 50 человек.

В последний раз Национальный статистический комитет Беларуси озвучивал данные по медианной зарплате 16 января этого года, причём цифры были посчитаны для ноября 2024 года (это обычная практика из года в год). Согласно данным Белстата, в ноябре 2024 года медианная зарплата в среднем по стране составляла 1 792,2 рубля. По сравнению с ноябрём 2023 года она подросла на 292,7 рубля, то есть более чем на 19,5% (было — 1499,5 рубля).

Теперь же разница между средней (2652,3 руб.) и медианной (2014 руб.) зарплатой за май составила **638,3 рубля (средняя на 31,7% больше медианной).

Тем временем, разница между медианной зарплатой в мае этого года (2014 руб.) и ноябре 2024 года (1792,2 руб.) составила 221,8 рубля (рост на 12,4%)** .

[inf]При расчёте медианной зарплаты общая шкала зарплат условно делится пополам, то есть граница проводится посередине значений получаемых зарплат. Следовательно, показатель медианной зарплаты показывает, что одна половина получает больше этой суммы, а другая половина — меньше.[/inf]