В БПЦ предупредили белорусов о сбоях в работе карточек. Когда и кого затронет?

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Опубликовано: 26.09.2023 16:16 , Обновлено: 26.09.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) 26 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 30 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в работе карточек.

В промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, рассказали в пресс-службе Центра.

Это может коснутся клиентов банков, пользующихся услугами БПЦ:

ОАО «Сбербанк»;

ОАО «Белагропромбанк»;

ОАО «Белинвестбанк»;

ОАО «Паритетбанк»;

ЗАО «Банк «Решение»;

ОАО «БНБ-Банк»;

ЗАО «Цептер Банк»;

ЗАО «БТА Банк»;

ОАО «АСБ Беларусбанк».

[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]

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