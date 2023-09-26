В БПЦ предупредили белорусов о сбоях в работе карточек. Когда и кого затронет?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) 26 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 30 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в работе карточек.
В промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, рассказали в пресс-службе Центра.
Это может коснутся клиентов банков, пользующихся услугами БПЦ:
- ОАО «Сбербанк»;
- ОАО «Белагропромбанк»;
- ОАО «Белинвестбанк»;
- ОАО «Паритетбанк»;
- ЗАО «Банк «Решение»;
- ОАО «БНБ-Банк»;
- ЗАО «Цептер Банк»;
- ЗАО «БТА Банк»;
- ОАО «АСБ Беларусбанк».
[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]
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