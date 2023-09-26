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В БПЦ предупредили белорусов о сбоях в работе карточек. Когда и кого затронет?

В БПЦ предупредили белорусов о сбоях в работе карточек. Когда и кого затронет?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) 26 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 30 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в работе карточек.

В промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, рассказали в пресс-службе Центра.

Это может коснутся клиентов банков, пользующихся услугами БПЦ:

  • ОАО «Сбербанк»;
  • ОАО «Белагропромбанк»;
  • ОАО «Белинвестбанк»;
  • ОАО «Паритетбанк»;
  • ЗАО «Банк «Решение»;
  • ОАО «БНБ-Банк»;
  • ЗАО «Цептер Банк»;
  • ЗАО «БТА Банк»;
  • ОАО «АСБ Беларусбанк».

[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]

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