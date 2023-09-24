Что будет с тарифам на А1, МТС и life:)? На госТВ объявили о прекращении госрегулирования цен "электросвязи" в Беларуси
Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 24 сентября в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, что будет с тарифами на услуги сотовой связи. В ходе интервью на госТВ прозвучало, что с сентября 2023 года МАРТ не регулирует тарифы на электросвязь в стране.
По словам Алексея Богданова, “Белтелеком” перестал быть естественной монополией в сфере проводной телефонной связи, передает Белта. “Доля рынка изменилась, и сегодня они являются не естественной монополией, а больше похожи на доминанта”, - уточнил он.
Однако потом чиновник вдруг пообещал, что регулирование останется и что сотовые операторы все равно не смогут самостоятельно повышать тарифы. “Никто не может сегодня изменить цены на услуги электросвязи без согласования с нашим министерством. На сегодняшний день не планировалось увеличение стоимости этих услуг”, - пообещал глава МАРТ.
Он напомнил, что Госконтроль и МАРТ уже запрещали сотовым операторам повышать стоимость услуг, назвав их действия “хитростями”.
“Тогда мобильные операторы пытались изменить тарифы, планы, минуты, гигабайты и тому подобное. Мы уловили эти хитрости и сказали: “Нет, здесь этого делать нельзя”, - рассказал Алексей Богданов, признавшись, что запретили повышать тарифы на услуги, “которые не регулируются на сегодняшний день”.
Ранее Телеграф сообщил, что мобильные операторы life:) и МТС сообщили о первых сентябрьских нововведениях. Мы посмотрели, какие интересные предложения появились для белорусов, включая скидки на тарифы и другие возможности.
Скидки на тарифы и не только. Что нового предложили мобильные операторы белорусам?