Совмин расширил основания, по которым у белорусов могут удержать из зарплаты

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Опубликовано: 26.09.2023 12:50 , Обновлено: 26.09.2023

Совет министров Беларуси расширил перечень оснований по удержанию сумм из зарплаты работников. Соответствующее постановление 26 сентября опубликовали на Национальном правовом портале.

Как пишет Ilex.by, с 27 сентября такие удержания могут произвести для:

решения бытовых, социальных вопросов, включая выплату сумм по кредитному договору;

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

уплаты членских профсоюзных взносов, взносов в общественные объединения;

в иных случаях, предусмотренных колдоговором.

Перечисление денег будет происходить:

одновременно с выплатой зарплаты;

на счета соответствующих организаций, структурных подразделений нанимателя на безвозмездной основе или на условиях, определенных коллективными договорами.

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[info_b]С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Совмин определил, кого из белорусов будут проверять органы госбезопасности при приеме на работу.

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