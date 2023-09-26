Совмин расширил основания, по которым у белорусов могут удержать из зарплаты
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Совет министров Беларуси расширил перечень оснований по удержанию сумм из зарплаты работников. Соответствующее постановление 26 сентября опубликовали на Национальном правовом портале.
Как пишет Ilex.by, с 27 сентября такие удержания могут произвести для:
- решения бытовых, социальных вопросов, включая выплату сумм по кредитному договору;
- оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- уплаты членских профсоюзных взносов, взносов в общественные объединения;
- в иных случаях, предусмотренных колдоговором.
Перечисление денег будет происходить:
- одновременно с выплатой зарплаты;
- на счета соответствующих организаций, структурных подразделений нанимателя на безвозмездной основе или на условиях, определенных коллективными договорами.
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[info_b]С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь.[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Совмин определил, кого из белорусов будут проверять органы госбезопасности при приеме на работу.
Совмин определил, кого из белорусов будут проверять органы госбезопасности при приеме на работу