В МНС расширили список авто, за которые придется заплатить 10-кратный налог

Опубликовано: 22.12.2023 10:52 , Обновлено: 22.12.2023

От предприятий, организаций, ИП и физических лиц в 2024 году в государственный бюджет нужно привлечь больше денег – сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на конференции «Практика применения законодательства в сфере налогообложения и основные изменения в 2024 году». И рассказала, что и для кого изменится.

Она заявила, что ставки налогов в белорусских рублях будут увеличены на 7,5% (они будут проиндексированы на прогнозный параметр инфляции). Законопроект изменений Налогового кодекса предусматривает и увеличение ставок акцизов «с учетом международных обязательств Беларуси по договорам об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, заключенным между правительствами Беларуси и России».

Кто много зарабатывает, заплатит больше

По словам замминистра, предусмотрено «точечное повышенное налогообложение, а именно: повышенные ставки прямых налогов для доходов, сформированных в высокодоходных сферах деятельности и дорогостоящего имущества».

«В частности, увеличивается ставка налога на прибыль при получении прибыли свыше 25 млн. рублей за год. Устанавливается ставка подоходного налога в размере 25% в отношении совокупности доходов, полученных физическими лицами от источников в Республике Беларусь, облагаемых по ставке 13% по трудовым договорам, в виде дивидендов, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности в размере, превышающем за календарный год 200 тыс. рублей», – рассказала Селицкая.

Повышенный почти вдвое налог МНС будет исчисляться на основании налоговой декларации, уточнила Селицкая. Подать ее необходимо не позднее 31 марта 2024 года.

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ИП и полмиллиона рублей в год

Индивидуальным предпринимателям тоже придется платить больше налогов: с 2024 года устанавливается ставка подоходного налога для ИП в размере 30%, рассказала замминистра.

«Увеличенный в разы подоходный налог придется платить при получении валовой выручки свыше 500 тыс. рублей в год. Кроме того, это приведет к прекращению со следующего года деятельности в качестве ИП», – уточнил Селицкая.

Дорогие авто – высокий налог

По информации замминистра, в деле наполнения бюджета будут и «точечные попадания». К примеру, резко вырастет налог для тех, кто ездит на дорогих автомобилях.

«Увеличиваются ставки транспортного налога для владельцев люксовых автомобилей со сроком эксплуатации не более трех лет с даты их выпуска посредством применения по таким автомобилям коэффициента 10 к ставкам транспортного налога», – заявила Селицкая.

И уточнила: предполагается, что в перечень транспортных средств будут включены люксовые модели автомобилей марок Bentley, Rolls-royce, Lexus, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Jeep, Land Rover и Jaguar.

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Отменили некоторые льготы

Это далеко не все налоговые новации, которые будут введены в 2024 году, рассказала Селицкая. По ее словам, с 2024 года отменили или пересмотрели некоторые льготы.

Отменили льготу на налог с прибыли от корпоративных облигаций сроком меньше года. Повысили льготную ставку с 5 до 10% от реализации высокотехнологичных товаров собственного производства. Отменили льготу для производителей продуктов питания для детей раннего и дошкольного возраста (с введением налогообложения прибыли по реализации такой продукции по ставке 5%). Отменили льготу и ввели налогообложение по пониженной ставке 0,1% по налогу на недвижимость в отношении законсервированных капитальных строений зданий и сооружений организации, а также зданий и сооружений РУП «Белпочта».

Ввели вычеты для молодых специалистов

Но изменения в новом кодексе – не только на повышение налогов. Как заявила Селицкая, в законопроекте предусмотрели и «ряд стимулов для повышения эффективности производственного процесса и развития отдельных отраслей экономики».

«Для сокращения дефицита кадров рабочих профессий предоставляется дополнительный ежемесячный налоговый вычет по подоходному налогу в размере 620 рублей выпускникам высших, средних специальных, профессионально-технических учреждений, направленных на работу по распределению», – заявила замминистра.

Вычет будет предоставляться в течение срока обязательной работы и срока последующего продления контракта, но не более чем на семь лет, уточнила Селицкая.

И еще одно нововведение. До 1 апреля 2024 года налоговые агенты обязаны будут представить сведения о доходах физических лиц за 2023 год в электронном виде.

Ранее Телеграф писал, что в начале 2024 году некоторым гражданам Беларуси необходимо будет представить налоговую декларацию о доходах и имуществе, полученных в 2023 году. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, кого из физических лиц это касается, и в какой крайний срок нужно успеть подать документы.

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