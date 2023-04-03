В белорусские магазины вернулись желатинки Haribo. Но не европейские

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Опубликовано: 03.04.2023 15:18 , Обновлено: 03.04.2023

На полках белорусских магазинов заметили жевательный мармелад немецкой компании Haribo, которого у нас не было уже очень давно. Однако оказалось, что привезли их не из Германии или других стран Евросоюза.

Так, теперь желатинки везут из Турции, где у Haribo есть свой завод, заметил Onliner.

Фото: Onliner

Сколько сейчас стоит мармелад? Например, цена на Haribo Tropifrutti составляет 2,99 рубля.

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Напомним, с 1 января 2022 года Совет министров ввел контрсанкции против продуктов питания из стран, которые ввели санкции в отношении властей Беларуси: Европейский союз и его государства-члены, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Северная Ирландия, Черногория, Швейцария. Запретили ввозить мясо, колбасу, жир, фрукты и орехи, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия и другое.

При этом, вышеуказанные продукты разрешили ввозить по специальному разрешению чиновников или для переработки.Для этого в постановлении правительства оговаривается специальный порядок квот на импорт «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».

Новость Телеграф

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Ранее Телеграф писал, что на полках белорусских магазинов вновь появились немецкие сладости — конфеты Toffifee и шоколадки Merci.

В белорусские магазины вернулись немецкие Toffifee и Merci. Сколько стоят?