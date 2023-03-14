В белорусские магазины вернулись немецкие Toffifee и Merci. Сколько стоят?

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Опубликовано: 14.03.2023 13:22 , Обновлено: 14.03.2023

На полках белорусских магазинов вновь появились немецкие сладости — конфеты Toffifee и шоколадки Merci. На это обратили внимание в Onliner.

Как отметило издание судя по срокам годности, это новые партии сладостей. Сколько они теперь стоят?

Так, Toffifee продают по 11,08 BYN за 125-грамм конфет.

Фото: Onliner

250 граммовую упаковку шокладок Merci— за 24,08 BYN, 100 грамм — 11,16 BYN.

Фото: Onliner

Напомним, с 1 января 2022 года Совет министров ввел контрсанкции против продуктов питания из стран, которые ввели санкции в отношении властей Беларуси: Европейский союз и его государства-члены, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Северная Ирландия, Черногория, Швейцария.

Запретили ввозить мясо, колбасу, жир, фрукты и орехи, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия и другое.

При этом, вышеуказанные продукты разрешили ввозить по специальному разрешению чиновников или для переработки.Для этого в постановлении правительства оговаривается специальный порядок квот на импорт «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».