Госконтроль обвинил ЖКХ в Могилевской области в завышении цен на отопление почти на полмиллиона рублей

Опубликовано: 05.12.2023 14:06 , Обновлено: 05.12.2023

В Могилевской области на одном из предприятий ЖКХ Комитет госконтроля обнаружил «завышение плановых затрат» на большую сумму. Как они такое допустили?

«Из-за недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей коммунальщики допустили завышение плановых затрат при формировании планово-расчетных цен на услуги по теплоснабжению, что повлекло незаконное получение ими субсидий из районного бюджета на сумму более 430 тысяч рублей», – сообщил Телеграм-канал Комитета госконтроля Беларуси.

На каком именно предприятии это произошло, в ведомстве не уточнили.

Причиной нарушений госконтроль назвал «отсутствие должной исполнительской дисциплины». И в подтверждение привел другие выявленные госконтролерами нарушения законодательства:

несоблюдение правил теплоснабжения;

неправильные расчеты размеров платы за сдаваемое в аренду государственное имущество;

недостоверный учет основных средств (при проверке на бухгалтерский учет поставлено 20 объектов недвижимости) и черных металлов;

несвоевременные расчеты с уволенными работниками.

Комитет госконтроля по итогам проверки «незаконно полученные средства» предписал вернуть в бюджет, а действиям должностных лиц пообещал дать правовую оценку.

Ранее Телеграф писал, что КГК Гомельской области провел проверку в одной из районных организаций ЖКХ. В результате там выявили манипуляции с госсредствами на сумму более 300 тысяч рублей.

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